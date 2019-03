Juventus, Agnelli sceglie il suo giocatore preferito e sorprende tutti

NAPOLI JUVENTUS AGNELLI / Andrea Agnelli, in vista del match col Napoli e della fondamentale sfida di Champions League con l’Atletico, ha rilasciato un’intervista al magazine uffiicale della UEFA. Il presidente della Juventus ha parlato dei suoi ricordi in bianconero, ma non solo: “Una delle partite che ricordo con maggiore piacere è la semifinale Champions del ‘97, quando la Juve battè 2-1 l’Ajax ad Amsterdam.

Ma anche il 4-0 del Milan al Barcellona del ‘94 è stato indimenticabile per tutto il calcio italiano”.

Il dirigente juventino ha confessato, inoltre, il suo calciatore preferito, sorprendendo per la scelta: “Paolo Montero è stato il giocatore che più ho ammirato. Quando giocavo ero un difensore ruvido, non sempre abile, ma provavo ad ispirarmi a lui”.

Sui gol più belli della storia non poteva mancare una citazione all’attuale bianconero Cristiano: “Tra quelli che ho visto, senza dubbio, c’è quello di Van Basten in Olanda-URSS all’Europeo 1988, insieme alla rovesciata che Cristiano Ronaldo ha segnato contro di noi nella scorsa stagione”.

