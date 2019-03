PREMIER LEAGUE RISULTATI CLASSIFICA / Vittoria di misura per il Manchester City, che supera 1-0 il Bournemouth con un gol di Mahrez e vola a +2 sul Liverpool in attesa del derby di domani con l'Everton. Ok anche il Manchester United, trascinato da una doppietta di Lukaku: Southampton battuto 3-2 nel finale. Vincono anche Wolverhampton, Crystal Palace e Brighton.

Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata.

BOURNEMOUTH-MANCHESTER CITY 0-1: 55' Mahrez (M)

MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON 3-2: 26' Valery (S), 53' Pereira (M), 59' e 88' Lukaku (M), 75' Ward-Prowse (S)

WOLVERHAMPTON-CARDIFF 2-0: 15' Diogo Jota (W), 18' Jimenez (W)

BURNLEY-CRYSTAL PALACE 1-3: 15' aut. Bardsley (C), 48' Batshuayi (C), 76' Zaha (C), 90' Barnes (B)

BRIGHTON-HUDDERSFIELD 1-0: 78' Andone (B)

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE: Manchester City 71; Liverpool** 69; Tottenham 61; Manchester United 58; Arsenal 57; Chelsea*** 53; Wolverhampton 43; Watford** 40; Everton**, West Ham** 36; Leicester** 35; Bournemouth 34; Crystal Palace 33; Newcastle** 31; Brighton, Burnley 30; Southampton** 27; Cardiff** 25; Fulham** 17; Huddersfield 14.

** una gara in meno

*** due gare in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui