EMPOLI PARMA IACHINI / Al termine del pareggio tra Empoli e Parma, Beppe Iachini ha rilasciato un commento sulla prestazione della sua squadra: "Giochiamo, costruiamo, ma mettiamo dentro disattenzioni che in Serie A paghi. Il Parma fuori casa è molto pericoloso, verticalizza sempre. Noi dovevamo stare attenti.

Abbiamo preso tre gol su palle inattive, dovevamo prestare più attenzione - le sue parole ai microfoni di 'Sky' - In certi momenti della partita avevamo meritato di passare in vantaggio. Lo spirito dei ragazzi è stato ottimo, c'è grande rammarico perché abbiamo concesso qualcosa in più sulle palle inattive. Ci sono episodi che nel calcio vanno male o meglio. Noi paghiamo a caro prezzo alcune situazioni. La Serie A è questa, dobbiamo stare sempre concentrati. Mercato? La società voleva muoversi per dare un elemento in più in fase difensiva. Siamo l'ottava squadra del campionato per occasioni create, non sempre riusciamo ad essere concreti. Stiamo cercando di migliorare ogni settimana".