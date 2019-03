Serie A, Empoli-Parma 3-3: Silvestre beffa i ducali!

SERIE A EMPOLI PARMA / Partita entusiasmante al 'Castellani' nella 26a giornata di Serie A. Il Parma è stato beffato dall'Empoli al termine di una sfida molto combattuta. Dopo l'iniziale vantaggio ducale firmato da Gervinho, i toscani hanno raggiunto il pareggio con Dell'Orco dopo pochi minuti. Tuttavia, nei secondi conclusivi della prima frazione, è arrivato il nuovo vantaggio ospite grazie a un colpo di testa di Rigoni. Così, nella ripresa, dopo il pareggio su rigore di Caputo, nel finale è arrivato il terzo vantaggio del Parma con una deviazione di Bruno Alves sul tiro di Kucka.

I padroni di casa non si sono dati per vinti e in una mischia finale hanno ottenuto il definitivo 3 a 3 con una rasoiata di. Con questo pareggio, i ragazzi dimuovono di poco la classifica portandosi momentaneamente a più quattro punti sul Bologna, che scenderà in campo domani.

Empoli-Parma 3-3: 13' Gervinho (P); 18' Dell'Orco (E); 45'+1' Rigoni (P); 59' Caputo (E); 85' Alves (P); 90'+1' Silvestre (E)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 69 punti; Napoli 56; Inter* 47; Milan 45; Roma 44; Lazio**, Atalanta e Torino 38; Fiorentina e Sampdoria 36; Sassuolo 31; Parma* 30; Genoa 29; Cagliari* 27; Spal 23; Udinese** e Empoli* 22; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo 10

*Una gara in più

**Una gara in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui