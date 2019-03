LAZIO ROMA LOTITO ARBITRI / Claudio Lotito senza peli sulla lingua a poche ore dal derby capitolino tra Lazio e Roma. In un'intervista rilasciata a 'La Repubblica', il presidente biancoceleste ha acceso così l'eterna sfida della capitale: "Da quando ci sono io, tolte Juventus, Inter e Milan la Lazio ha vinto più di chiunque in Italia. Una frecciatina alla Roma? È una constatazione, basta contare i trofei: due Coppe Italia, due Supercoppe. Poi magari qualcuno ha la Coppa delle Fiere...

La Lazio è stabilmente tra le grandi. Siamo mancati in alcune performance quest'anno, nonostante i miei investimenti".

Infine, su arbitri e Var: "Altri presidenti parlano molto del tema, io no. Faccio solo una domanda: secondo voi ci hanno avvantaggiato o penalizzato? L'anno scorso mi sono costati 40 milioni di euro, perché non siamo andati in Champions. Oggi ci sono interessi in ballo. Puoi sbagliare una volta, due, tre, quattro. Ma se sono ricorrenti devo capire, non credo alle coincidenze. Oggi col Var sbagliare è più difficile. Non condivido quando qualcuno non se ne avvale. Non è uno strumento alternativo, ma di supporto".

