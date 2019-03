EMPOLI PARMA CORSI RIGONI / Rabbia Corsi allo scadere del primo tempo di Empoli-Parma, sfida valevole per la 26esima di Serie A.

Il presidente dei toscani su tutte le furie con l'arbitro per aver fatto giocare, fischiando una punizione a pochi secondi dalla conclusione del tempo regolamentare, la gara fino al 46', dopo che il quarto uomo - al quale si è poi rivolto protestando in maniera decisa il numero uno empolese visto che Daveva già preso la strada per gli spogliatoi - non aveva concesso alcun minuto di recupero. Proprio quasi allo scadere del minuto oltre, non previsto, e sugli sviluppi della punizione fischiata, il Parma è tornato in vantaggio col colpo di testa di. Un gol pesante che può mettere in discesa la partita della squadra di D'Aversa.