PESCARA SEBASTIANI ZEMAN / Il Pescara è in lotta per un posto in Serie A, guidato da Pillon.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Bella stagione fin qui per la squadra del presidente, che in un'intervista concessa a Seriebnews ritorna sul rapporto con il grande ex, Zdenek: "Non c'è niente di particolare da dire, oggi non lo farei ritornare al Pescara. E' un buon allenatore, ma è chiaro che alla sua età per certe società diventa difficile investire su di lui. Bisogna dare spazio ai più giovani.? Io darei fiducia a". Qui le dichiarazioni complete di Sebastiani su Zeman