Vigilia di Napoli-Juventus, big match di cui ha parlato a Radio CRC Roberto Fabbricini, ex Commissario della FIGC: "Sarà una grande partita tra la più titolata d'Italia e una squadra che da un decennio è al top. Commissariamento esperienza non da ripetere, farei le stesse scelte ma forse con un metodo diverso, ciò che ho fatto pensavo fosse per il bene del calcio italiano.

Sulle dichiarazioni di De Laurentiis non entro nel merito, credo che abbia un carattere molto caldo e che voglia migliorare il calcio italiano. Per il Var, dobbiamo essere tutti uniti per migliorarlo il più possibile. La sudditanza? Io dico che non c'è, fatemi essere romantico. Poi se qualche arbitro è sensibile a qualche squadra, la cosa cambia. Arbitri autonomi? È stato uno degli ostacoli che il commissariamento ha incontrato. Gli arbitri non devono avere condizionamenti politici di alcun tipo".