CALDARA MILAN / Quarantacinque minuti in più nelle gambe e un campo che mancava dal 20 settembre in Lussemburgo, nel match tra Dudelange-Milan. Mattia Caldara torna in campo e lo fa con la Primavera di Federico Giunti, nell’incontro contro il Palermo.

Un tempo utile a mettere benzina e fiato nella testa e nei muscoli per un giocatore, sceso in campo da centrale di una difesa a quattro, che non ha certo tirato indietro la gamba sui contrasti e ha confermato di non aver perso le misure del suo ruolo. Il programma di recupero, ora, prevede nuove apparizioni con i baby rossoneri prima per ritrovare la migliore condizione. Intanto oggi Mattia tira un sospiro di sollievo e torna a sorridere.