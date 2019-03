CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Nella conferenza di vigilia del big match col Napoli valevole per la 26esima di Serie A, Massimiliano Allegri ha dribblato come suo solito le voci riguardo a un suo addio alla Juventus al termine della stagione: "Ho visto il presidente Agnelli l'altro giorno e, come tutti gli anni, visto che abbiamo un momento decisivo in campionato e in Champions, ci vedremo per parlare del futuro. Ma senza nessun problema, sono legato alla Juve e in questi anni ci siamo tolti grandi soddisfazioni.

Dispiace per la, ma siamo ancora in corsa per altri due traguardi".

"Ci hanno dato per morti prima di essere eliminati in Champions e da qui sono nate le voci sul futuro di Allegri per motivi non veri - ha aggiunto - Ripeto, mi dovrò vedere con il presidente come ogni anno e lì decideremo se andare avanti insieme. Deciderò, deciderà, decideremo cosa fare il prossimo anno senza nessun problema, però adesso dobbiamo essere concentrati sul Napoli e sul campionato ancora da vincere. Mancano sette vittorie per lo Scudetto, anche se se domani sarà uno spartiacque importante, da vincere. Scetticismo tifosi? Non ci penso e allo stadio non avverto questo, sono sincero. Penso che i risultati finora siano ottimi, da parte mia cerco di dire 'guardiamo positivo', contro tutti quelli che sono negativi sinceramente non posso farci niente. Lì servirebbe un salto avanti, ma è questione di educazione generale", ha concluso il tecnico livornese, finito anche nel mirino dell'Inter targata Marotta.

