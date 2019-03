CALCIOMERCATO TORINO AINA DJIDJI / Arrivati a Torino come sorprese e considerati inizialmente possibili rincalzi, Ola Aina e Koffi Djidji sono ormai diventate due pedine chiave dello scacchiere granata di Walter Mazzarri.

L'esterno nigeriano e il difensore franco-ivoriano hanno convinto davvero tutti a suon di buone prestazioni e per loro la permanenza in granata appare ormai certa. Per tutte le news del mercato granata e non solo CLICCA QUI

Come infatti rivela 'Tuttosport', il Torino è intenzionato a riscattare entrambi i giocatori. Per Aina Cairo verserà circa 10 milioni nelle casse del Chelsea, mentre Djidji costerà solo 3,5 milioni. A tanto ammonta la quota da versare al Nantes. Dopo N'Koulou, riscattato in estate dal Lione, un altro affare al risparmio per i granata proveniente dalla Francia.

