CALCIOMERCATO INTER ICARDI REAL MADRID WANDA NARA - Continua a tenere banco la telenovela Icardi in casa Inter. L'ultima puntata è arrivata col messaggio dello stesso attaccante argentino attraverso Instagram, in risposta alle parole di Luciano Spalletti che aveva detto di "voler parlare solo di chi ha a cuore l'Inter". L'amminstratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, continua a rilasciare dichiarazioni concilianti, anche riguardo ad un possibile prolungamento di contratto. Ma la situazione appare di difficile soluzione, a maggior ragione dopo avergli tolto la fascia di capitano, assegnata ad Handanovic.

Nel frattempo, dalla Spagna si torna a parlare di un possibile approdo al Real Madrid alla fine della stagione in corso. Il quotidiano 'Marca' riporta alcune dichiarazioni della moglie-agente, Wanda Nara, provenienti da Dubai, dove si trova in vacanza con i figli: "Che Mauro non vada al Real Madrid, come è stato detto in Spagna, è falso. Abbiamo molto rispetto di questo club". Parole di grande apertura che potrebbe far breccia nel presidente dei castigliani, Florentino Perez. E, intanto, il prezzo di Icardi scende. Nonostante una clausola rescissoria, valida solo per l'estero dall'1 al 15 luglio, pari a 110 milioni di euro, secondo il giornale spagnolo, vicino alle cose di casa 'blanca', potrebbe essere ceduto a fronte di un'offerta compresa tra 40 e 50 milioni. Una cifra decisamente abbordabile per un calciatore giovane, 26 anni, che ha dimostrato di avere grande confidenza col gol. Per Icardi si è parlato anche delle pisteJuventus e Napoli, in Serie A, Paris Saint-Germain e Manchester United, all'estero.

