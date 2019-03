CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO FORNALS / Pablo Fornals e Hirving Lozano. Sono due dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato Napoli.

Sia lo spagnolo che il messicano sono seguiti con attenzione dalla dirigenza partenopea, come ha ammesso lo stesso Aurelio. Per tutte le news di mercato Napoli CLICCA QUI

"Mi piacciono sia l'uno che l'altro, ma questo non basta" ha rivelato il presidente degli azzurri al 'Corriere dello Sport'. L'interesse quindi è vivo, ma il numero uno del Napoli non parla di eventuali trattative. Però avverte: "Nel mercato di certo non staremo a guardare. Non saremo assenti, non lo siamo mai stati".

