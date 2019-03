CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT RAIOLA / Matthijs De Ligt resta in cima ai desideri della Juventus. Il giovane difensore olandese, capitano dell'Ajax, ha attirato su di sè l'interesse dei principali club europei. Obiettivo del club bianconero è proprio quello di evitare un'asta per il giocatore, evitando continui rilanci.

Per questosta lavorando costantemente per mantenere strettissimi i rapporti con Mino, agente del giocatore e di altri obiettivi bianconeri: dal giovane brasilianoal sogno Paul. Per tutte le news del mercato Juventus CLICCA QUI

Come riporta 'Tuttosport', la Juventus non è intenzionata a partecipare ad un'asta internazionale per il difensore, per questo spera di riuscire ad anticipare i tempi prima di tutte le altre pretendenti, lavorando proprio a stretto contatto con Raiola. Se la pista De Ligt dovesse complicarsi, Manolas sarebbe il primo nome della lista bianconera.

