CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE TORINO / Il futuro di Patrick Cutrone in maglia Milan appare sempre più un'incognita. Il giovane centravanti italiano, visto l'exploit di Piatek, sta trovando sempre meno spazio nella rosa di Gattuso e in esatate potrebbe spingere per lasciare il club e cercare altri lidi dove poter giocare di più. Tra le squadre interessate c'è soprattutto l'Atletico Madrid, ma anche tanti club italiani.

Come riporta 'Tuttosport' i granata seguono con attenzione il classe 1998, ma non sarebbero affatto disposti a spendere 30 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni né tantomento ad inserire nella trattativa big come Belotti, N'Koulou o Izzo. Diverso invece il discorso per quanto riguarda Baselli e Meite. I granata vorrebbero trovare una forma che soddisfi sia il Milan che le aspettative dell'attaccante comasco e l'inserimento come contropartita di uno dei due centrocampisti, che tanto piacciono ai rossoneri, potrebbe sbloccare l'affare.

