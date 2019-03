CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA MANOLAS / La Juventus continua a guardarsi intorno in vista della prossima stagione. Il club bianconero è a caccia di nuovi nomi per rafforzare la propria rosa e guarda soprattutto a nuovi innesti in difesa.

Tanti sono i nomi sul taccuino die pare che il primo della lista sia quello di Kostas, in forza alla. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il difensore centrale dei giallorossi, secondo 'Rai Sport', sarebbe il preferito insieme a Matthijs De Ligt, giovane capitano dell'Ajax corteggiato da mezza Europa. Per l'olandese la concorrenza è notevole: su di lui ci sarebbero il Barcellona e le grandi d'Inghilterra e i 'Blaugrana sarebbero in pole position. Ecco allora che, nel caso si dovesse scatenare un'asta per l'olandese, la Juventus potrebbe defilarsi e puntare sul romanista. Il difensore greco ben conosce il campionato italiano e la dirigenza lo preferirebbe ad un altro nome sul taccuino, il portoghese Ruben Dias del Benfica.

