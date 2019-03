CALCIOMERCATO INTER MAROTTA ALLEGRI / Non più Antonio Conte. Ci sarebbe Massimiliano Allegri ora in cima alla lista delle preferenze per quanto riguarda il nome del prossimo tecnico dell'Inter. Il ciclo sulla panchina nerazzurra di Luciano Spalletti sembra ormai destinato a concludersi e la dirigenza si guarda intorno per valutare nuovi nomi. Il primo, appunto, è proprio quello di Max Allegri, che sembra aver superato Antonio Conte.

Come però riporta 'Tuttosport', Suning punta a consolidarsi come anti-Juventus e a costruire una squadra che possa spodestare i bianconeri dal trono di campioni d'Italia. Da qui la decisione di puntare tutto su Marotta per la dirigenza e da qui la scelta di investire su uno tra Conte e Allegri. Il vantaggio dell'allenatore salentino è quello di trovarsi attualmente senza contratto, mentre per Allegri l'Inter dovrà attendere aprile, quando il tecnico incontrerà Andrea Agnelli e farà il punto della situazione. Il nome dell'allenatore toscano sta prendendo sempre più quota e l'ingaggio da 7,5 milioni di euro non spaventa affatto la dirigenza nerazzurra

