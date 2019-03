CALCIOMERCATO JUVENTUS LUKAKU / La Juventus monitora la situazione di Romelu Lukaku.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccate belga piace alla dirigenza bianconera che, come riporta 'Rai Sport', lo vedrebbe bene come erede dinell'eventualità in cui il croato non rinnovasse il contratto con la 'Vecchia Signora'. Lukaku non sarebbe tra gli incedibili del Manchester United dopo una stagione finora di alti e bassi, con i 'Red Devils' che valuterebbero il centravantidi euro.