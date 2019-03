ICARDI NAPOLI INTER / Tiene banco il futuro di Mauro Icardi, non solo all'Inter. Juventus e Napoli sarebbero vigili sul bomber argentino, che a fine stagione potrebbe divorziare con i nerazzurri dopo le ultime e scottanti vicende.

L'opzione azzurra non sarebbe però così realistica: secondo 'Rai Sport' non ci sarebbero stati contatti diretti e indiretti con l'Inter e Wanda Nara, con la situazione in stallo totale per il momento in ottica partenopea. Il costo del cartellino e l'ingaggio chiesto da Icardi non sarebbe infatti sostenibili per il Napoli: il numero nove resterebbe comunque un pupillo del patron De Laurentiis e la situazione potrebbe cambiare solamente nel caso in cui l'Inter e il giocatore abbassassero le loro pretese.