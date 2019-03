CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO RONALDO / Si fanno sempre più insistenti i rumors su un addio di Marcelo al Real Madrid, con la Juventus in prima linea in caso di rottura a fine stagione tra il terzino e la società campione d'Europa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a 'Rai Sport' però la pista che porta al brasiliano non sarebbe caldissima negli ambienti bianconeri, con Paratici ed Agnelli che al momento resterebbero tiepidi in merito ad un'eventuale offensiva per il classe '88. Il possibile acquisto di Marcelo, più che una volontà della dirigenza juventina, sembrerebbe un desiderio dell'amico ed ex compagno di squadra