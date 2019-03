VIDEO - Inter, Spalletti 'litiga' con un giornalista: colpa di... Ranocchia!

CAGLIARI INTER SPALLETTI RANOCCHIA / Intervenuto in conferenza stampa dopo il match perso dalla sua Inter contro il Cagliari, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Dopo una domanda di un giornalista, che gli imputava una mentalità da provinciale per aver schieratocome attaccante, il tecnico ha risposto in maniera seccata: "Meriterebbe un'altra risposta ma voglio essere corretto (ride, ndr). Dipende da quello che sta succedendo in quel momento. Perché mi scuote la testa? Le sto rispondendo... (ride, ndr). Abbiamo due attaccanti infortunati, abbiamo giocato 86' cercando di aggirare il Cagliari, ci vuole un giocatore che abbia forza sulla palla inattiva. Se mancano gli attaccanti, bisogna fare qualcosa di differente".