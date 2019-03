CAGLIARI INTER SPALLETTI / L'Inter affonda sul campo del Cagliari e mette a serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ilpuò scavalcare i cugini in classifica vincendo con il Sassuolo, con i nerazzurri che rischiano di essere agganciati anche dalla Roma. Al termine del ko della 'Sardegna Arena' i tifosi interisti si scagliano sui social contro Luciano, a cui non vengono perdonate - oltre alle scelte di formazione e alla prova in campo - anche la gestione del caso