CAGLIARI INTER MARAN / Esulta Rolando Maran dopo la sorprendente vittoria contro l'Inter. Il tecnico dei sardi elogia la prova dei suoi: "Hanno fornito una prestazione maiuscola, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo creato tanto e messo tanta determinazione.

Prestazione perfetta, da ricordare, abbiamo battuto una grande squadra in un momento difficile e particolare per noi - le parole di Maran a 'Sky Sport' -trequartista? Ha trovato le misure in quel ruolo, riesce ed essere nel vivo del gioco, sta facendo delle prestazioni sempre migliori. Interpreta bene tutte le situazioni. Dovevamo disinnescare l'Inter con il pressing e la dinamicità, ci siamo riusciti. Pellegrini? Deve fare le cose giuste e mantenere la concentrazione. L'ho buttato subito nella mischia: ha un bel futuro davanti a sé".