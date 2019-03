Calciomercato, Cagliari-Inter: esame superato per i colpi di Marotta

CALCIOMERCATO CAGLIARI INTER CRAGNO BARELLA / Cragno e Barella tra i migliori in campo di Cagliari-Inter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stasera i due talenti italiani hanno aiutato la squadra dinella difficile vittoria casalinga contro i nerazzurri: il primo si è reso artefice di alcune parate importanti, come quella al minuto 85 sul tiro a botta sicura dideviato in angolo con l'aiuto del palo; il secondo si è dimostrato, ancora una volta, il leader del centrocampo sardo recuperando palloni e smistandoli con qualità, anche se nel finale ha sprecato il rigore del possibile 3 a 1. Seguiti da tempo dall'Inter, quindi, Cragno e Barella sembrano pronti per il salto di qualità : a fine stagione non è escluso un affondo decisivo del club nerazzurro.