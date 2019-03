CAGLIARI INTER ASTORI / La 'Sardegna Arena' ricorda Davide Astori.

Tutti in piedi per applaudire l'ex capitano dellaal 13' di, a pochi giorni dall'anniversario dalla morte dell'ex difensore (tra gli altri anche dei sardi) tragicamente scomparso il 4 marzo 2018. Commosso ricordo di tutto lo stadio e dei giocatori in campo, che per 1' si sono fermati per omaggiare Astori. Il gesto verrà ripetuto, sempre al 13° minuto, in ogni partita del weekend in Serie A.