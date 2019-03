JUVENTUS REAL MADRID BALE ERIKSEN / Momento difficile per Gareth Bale al Real Madrid. Il gallese sarebbe ai ferri corti con tutto l'ambiente merengue e a fine stagione potrebbe salutare la 'Casa Blanca'.

Il numero 11 fa gola soprattutto in Premier League, dove ilsarebbe intenzionato a riaccoglierlo a Londra stando a 'Don Balon'. Gli 'Spurs' offrirebbero 40 milioni più il cartellino diper Bale, con il danese che a sua volta fa gola da tempo a Florentino Perez. Una cattiva notizia questa soprattutto per la, alla finestra per Eriksen che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2020.