JUVENTUS NAPOLI RONALDO / Cresce l'ottimismo in casa Juventus sulle condizioni di Cristiano Ronaldo in vista del big match di domenica sera nella tana del Napoli.

Il fuoriclasse portoghese anche oggi si è allenato senza problemi alla Continassa per il secondo giorno consecutivo, dopo aver lavorato a parte nella seduta di mercoledì e messo in allarme tutto l'ambiente bianconero.

Allegri prenderà una decisione definitiva soltanto domani pomeriggio dopo la rifinitura, con 'CR7' che spinge comunque per scendere in campo dal primo minuto come appreso da Calciomercato.it. Ronaldo ha assorbito del tutto la botta alla caviglia sinistra rimediata a Bologna, non accusando nessun fastidio negli ultimi allenamenti. L'ex Pallone d'Oro si candida così a guidare l'attacco della Juve al 'San Paolo' insieme a Mandzukic e Dybala, quest'ultimo favorito su Bernardeschi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui