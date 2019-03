JUVENTUS FABREGAS / La Juventus ci ha provato a gennaio per Cesc Fabregas.

Oltre a portare avanti la trattativa per Ramsey - che arriverà a giugno a parametro zero dall'Arsenal - il club campione d'Italia nell'ultimo mercato invernale ha tentato l'affondo per il 31enne centrocampista spagnolo come riportano le colonne del 'Mundo Deportivo'. Fabregas, spinto dalla presenza in quel momento sulla panchina deldi Thierry Henry, ha poi optato per la formazione monegasca, oltre a preferire la Ligue 1 alla Serie A ritenendolo un campionato meno tattico. L'ex Chelsea, inseguito anche dal, ha firmato un ricco contratto fino al 2022 con la società del Principato.