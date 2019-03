CALCIOMERCATO INTER MAROTTA ICARDI / Inter impegnata a Cagliari nell'anticipo di campionato, ma tiene banco la questione Icardi. L'ad nerazzurro Marotta, a 'Sky Sport', ha però le idee chiare in merito: "Come abbiamo preso la lettera di Icardi? Con un nulla di fatto. Siamo impegnati stasera in una partita importante, il focus è su questo. Gestiremo la cosa con il diretto interessato nei prossimi giorni. Non c'è nulla da ricucire, non è una rottura. Se mi sento chiamato in causa? Dovrei stare qui a spiegare per un'ora, meglio pensare alla partita.

Con ladovevamo vincere, siamo arrabbiati e motivati per stasera. Al resto penseremo dopo. Non abbiamo mai parlato di un addio di Icardi, cambiamo discorso. Non sono l'interlocutore giusto per parlarne. Se vi risponderà? Il mister ha la sua visione. Si è creata una presunta polemica su posizioni differenti, ma in realtà noi siamo un tutt'uno. La lotta Champions? Conè una corsa affascinante, sono due squadre agguerrite. Dobbiamo andare a tutta velocità, non possiamo sbagliare. Con il Cagliari stasera e difficile, ma dobbiamo vincere. Siamo impegnati in un percorso di crescita da qui a fine stagione".