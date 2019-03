PAGELLE TABELLINO CAGLIARI INTER / Nuovo stop per l'Inter di Luciano Spalletti, che dopo il pareggio con polemiche di Firenze cade alla 'Sardegna Arena' di Cagliari. I rossoblu si impongono 2-1 grazie alle reti di Ceppitelli e Pavoletti, entrambe nel primo tempo. Bene Lautaro Martinez, autore del momentaneo 1-1. Serata da dimenticare, invece, per retroguardia e centrocampo nerazzurro, Brozovic e Vecino su tutti. Ecco i voti del match.

CAGLIARI

Cragno 6,5 - Decisivo nel secondo tempo con almeno un paio di ottimi interventi. Non poteva fare molto di più sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Lautaro Martinez.

Srna 6,5 - È una vera e propria spina nel fianco della retroguardia nerazzurra. Come al solito impeccabile al cross: uno di questi propizia il 2-1 di Pavoletti.

Pisacane 6 - Anticipato da Lautaro Martinez con un gran movimento sul primo palo in occasione del momentaneo 1-1. È l'unica sbavatura di un match disputato con grande apllicazione e diligenza.

Ceppitelli 6,5 - Sblocca il risultato con un perfetto stacco di testa che non lascia scampo ad Handanovic. Impeccabile anche nella propria area di rigore.

Pellegrini 6 - Prende fiducia e cresce col passare dei minuti nonostante qualche imprecisione di troppo in fase di possesso palla. Prestazione comunque convincente per il terzino di proprietà della Roma.

Faragò 6 - Gara di grande corsa e piuttosto dispendiosa per il classe 1993, che nel primo tempo fallisce due ottime occasioni in area di rigore proprio a causa della scarsa lucidità al momento di concludere.

Cigarini 6 - Graziato da Banti in avvio, che non se la sente di estrarre il secondo cartellino giallo dopo poco più di 10 minuti. Successivamente si fa perdonare con una pennellata su calcio piazzato per il gol del primo vantaggio di Ceppitelli. Dal 70' Bradaric 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e copertura in mezzo al campo.

Ionita 6,5 - Come al solito prezioso in entrambe le fasi di gioco per la squadra di Maran. Spesso è anche un attaccante aggiunto. Dall'86' Padoin s.v.

Barella 6 - Ennesima prestazione maiuscola per il talento classe 1997, sempre vivace e aggressivo ma comunque efficace nella gestione della palla. Nel finale sporca la sua gara con un brutto rigore calciato in curva.

Joao Pedro 6 - È meno ispirato rispetto ai propri compagni di reparto, ma comunque incisivo tra le linee avversarie e nell'area di rigore nerazzurra. Dall'81' Despodov 6 - Entra e si procura anche un calcio di rigore nei circa 15 minuti in cui è chiamato in causa.

Pavoletti 7 - Riporta in vantaggio i suoi con una gran girata di destro che sorprende Handanovic. Raggiunge così la doppia cifra ed è di nuovo decisivo per la squadra rossoblu.

All. Maran 6,5 - Il Cagliari della 'Sardegna Arena' è uno spettacolo di grinta e aggressività. Vittoria meritata che allontana ulteriormente la zona retrocessione.

INTER

Handanovic 6,5 - Esente da colpe in entrambi i gol subiti.

Nel primo tempo è decisivo su Joao Pedro subito dopo il primo gol subito.

D'Ambrosio 5 - È piuttosto bloccato nella propria metà campo e mai pericoloso sull'out di destra. Perde nettamente il duello individuale con Pellegrini.

de Vrij 5 - Male in marcatura su Pavoletti in occasione del secondo gol dei padroni di casa. Soffre molto più del solito per tutto il match.

Skriniar 5 - Irriconoscibile rispetto al solito muro difensivo qual è. Nel finale regala anche un calcio di rigore alla squadra rossoblu con un intervento non da lui.

Asamoah 5 - Gara da dimenticare per il terzino ghanese, che soffre le costanti sortite offensive di Srna e non si rende mai pericoloso in fase offensiva. Dall'83' Candreva s.v.

Brozovic 4,5 - Piuttosto impreciso in avvio e mai davvero in partita. Perde numerosi palloni non da lui. Irriconoscibile. Dall'87' Ranocchia s.v.

Vecino 5 - Soffre la costante pressione rossoblu ed è quasi sempre costretto a rincorrere gli avversari. Dal 68' Borja Valero 5,5 - Ha l'occasione di pareggiare il match, ma calcia alto da ottima posizione sciupando tutto. Errore pesante ai fini del risultato.

Politano 6 - È uno dei pochi a puntare costantemente il diretto avversario e a creare situazioni pericolose. Di gran lunga tra i più positivi.

Nainggolan 6 - Accende la manovra nerazzurra ed insieme a Politano è tra i più pericolosi. Suo l'assist per il momentaneo 1-1 di Lautaro Martinez.

Perisic 5 - Piuttosto impalpabile e mai incisivo per tutti i 90 minuti. Gran passo indietro rispetto alle ultime uscite.

Martinez 6,5 - Firma il momentaneo pareggio con un grande anticipo sul primo palo. Sfortunato nel finale con la respinta di Cragno che termina sul palo. Sempre più nel vivo di questa Inter.

All. Spalletti 5,5 - L'Inter soffre la grande pressione del Cagliari, che nel primo tempo riesce ad indirizzare il match in maniera definitiva nonostante le diverse occasioni sprecate nella ripresa dai nerazzurri.

Arbitro: Banti 5,5 - Manca un giallo a Cigarini, che sarebbe stato il secondo del suo match. Lo stesso centrocampista batte poi il calcio di punizione dell'1-0 che non sembra esserci: Skriniar, che è stato anche ammonito, interviene nettamente prima sulla palla. Corretto, invece, il calcio di rigore assegnato sempre ai padroni di casa nel finale.

TABELLINO

CAGLIARI-INTER 2-1

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Cigarini (70' Bradaric), Ionita (86' Padoin); Barella; Joao Pedro (81' Despodov), Pavoletti. All. Maran

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah (83' Candreva); Brozovic (87' Ranocchia), Vecino (68' Borja Valero); Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti

Arbitro: Luca Banti (Sez. di Livorno)

Marcatori: 31' Ceppitelli (C), 38' Lautaro Martinez (I), 43' Pavoletti (C)

Ammoniti: 8' Cigarini (C), 20' Joao Pedro (C), 29' Skriniar (I), 66' Vecino (I), 71' Brozovic (I), 76' Faragò (C), 79' Pavoletti (C), 90'+5 Cragno (C)

Espulsi: -

Note: 90'+2 rig. sbagliato Barella (C)

