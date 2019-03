PAGELLE PRIMO TEMPO CAGLIARI INTER / Cagliari in vantaggio 2-1 al termine dei primi 45 minuti di gioco. In gol per i padroni di casa Ceppitelli e Pavoletti. Di Lautaro Martinez la rete del momentaneo pareggio dell'Inter. Male soprattutto i due mediani Brozovic e Vecino tra le fila dei nerazzurri. Ecco i voti del primo tempo.

CAGLIARI

Cragno 6

Srna 6,5

Pisacane 6

Ceppitelli 6,5

Pellegrini 6,5

Faragò 6

Cigarini 5,5

Ionita 6

Barella 6,5

Joao Pedro 6

Pavoletti 7

All. Maran 6

INTER

Handanovic 6,5

D'Ambrosio 5

de Vrij 5,5

Skriniar 5,5

Asamoah 5

Brozovic 5

Vecino 5

Politano 6

Nainggolan 6,5

Perisic 5,5

Martinez 6,5

Arbitro: Banti 5

TABELLINO

CAGLIARI-INTER 2-1

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti

Arbitro: Luca Banti (Sez. di Livorno)

Marcatori: 31' Ceppitelli (C), 38' Lautaro Martinez (I), 43' Pavoletti (C)

Ammoniti: 8' Cigarini (C), 20' Joao Pedro (C), 29' Skriniar (I)

Espulsi: -

