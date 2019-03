CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMERO MANCHESTER UNITED / Cristian Romero potrebbe essere un nuovo volto della Juventus nella prossima stagione. I bianconeri avrebbero bloccato l'argentino in forza al Genoa, ma la speranza è l'ultima a morire. In questo caso la speranza del Manchester United, fortemente interessato al giovane sudamericano, che piace tanto soprattutto ad Ole Gunnar Solskjaer.

Come però riporta il 'Sun', il club inglese non ha perso le speranze e potrebbe provare a lanciare un assalto al giocatore proprio in base a quanto da lui dichiarato. L'affare però sembra particolarmente complesso visto che la Juventus è di gran lunga favorita nella corsa all'argentino.

