CHELSEA SARRI HIGUAIN / "Higuain? Sta lavorando bene, ma è un po' fuori forma". Così ha parlato Maurizio Sarri in conferenza stampa. Il Chelsea, dopo la vittoria contro il Tottenham nel derby, sarà impegnato in un'altra stracittadina, questa volta contro il Fulham.

"Sono dispiaciuto per" ha commentato Sarri in merito all'esonero del tecnico romano . "Per lui si trattava di una situazione molto complicata, ma sono una buona squadra e possono ancora salvarsi. Dovremo dare il massimo". Poi su Higuain: "Sta facendo bene, ma deve migliorare nell'accelerazione e nella condizione fisica. Sono sicuro che lo farà". Infine su: "E' il nostro portiere, in una delle prossime due partite giocherà titolare".