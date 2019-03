CALCIOMERCATO INTER VALENCIA / Dopo Diego Godin che sia Antonio Valencia il prossimo acquisto a parametro zero dell'Inter? Il giocatore dell'Ecuador sembra infatti sempre più lontano dal rinnovare il proprio contratto con il Manchester United e potrebbe lasciare così il club inglese.

Oltre ai nerazzurri, su di lui c'è anche il, ma la prospettiva di giocare in un club di alto livello come quello nerazzurro alletta e non poco il classe 1985. Per tutte le altre news di mercato dell'Inter CLICCA QUI

Come riporta il 'Manchester Evening News', il giocatore lascerà il club a fine stagione. I 'Red Devils' non hanno infatti esercitato la clausola di rinnov nei confronti del giocatore sudamericano, che sarà dunque libero di accasarsi altrove. Per Valencia lo spazio, specialmente sotto la gestione Solskjaer, è sempre stato poco, con una sola gara di campionato giocata da titolare negli ultimi cinque mesi.

