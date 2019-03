CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI THIAGO MENDES /Thiago Mendes è uno dei punti di forza del sorprendente Lilla di Galtier. I 'Mastini' sono in piena corsa per la lotta alla Champions League e il brasiliano è una pedina imprescindibile. Le prestazioni convincenti in maglia rossoblù hanno fatto sì che tanti club hanno messo gli occhi su Mendes.

La scorsa estatehanno cercato di acquistarlo, mentre in inverno su di lui si sono interessate soprattutto, oltre ad un grande club estero come il. Per tutte le altre news di mercato CLICCA QUI

Il centrocampista brasiliano ha però dichiarato in conferenza stampa di non voler lasciare il Lilla, almeno per il momento. "Il mio desiderio è sempre stato quello di rimanere qui. Sono concentrato sul Lilla e punto a fare sempre meglio. Sono convinto di poter dare molto di più".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui