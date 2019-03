CALCIOMERCATO REAL MADRID BARCELLONA SOLARI ISCO MARCELO BALE / E' di nuovo Clasico al Bernabeu tra Real Madrid e Barcellona. Dopo il 3-0 che ha qualificato i catalani alla finale di Coppa del Re in settimana, la sfida si rigioca in campionato. I 'Blancos', a -9 dai rivali, hanno l'ultima occasione per tornare in corsa per il titolo.

, tecnico del Real, ha provato a caricare l'ambiente in conferenza stampa, spendendo parole importanti per, per i quali le voci di mercato vorrebbero un addio a fine stagione. "Continuano a essere tutti importanti - ha spiegato - Isco è di nuovo a disposizione dopo essere stato fuori per infortunio, Bale sta segnando con continuità dopo essere tornato dall'infortunio. E tutti sanno che cosa significa Marcelo per questo club. Sono tutti importanti, non solo quelli che giocano dall'inizio, i trofei si vincono con rose complete".