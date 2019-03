p>REAL MADRID RAUL GIOVANILI / Nuova polemica nel mondo, già scosso dalla sconfitta cocente (e immeritata) nel Clasico di: l'ex calciatore blanco Alvaro, infatti, è stato repentinamente licenziato dalla società madridista, per la quale lavorava come allenatore della categoria Juvenil B. Dietro la decisione ci sarebbero, secondo tutta la stampa spagnola, dei commenti rilasciati in una radio da Benito nel corso del match con il Barça. In particolare, l'allenatore ha attaccato lo stato di forma fisica di Casemiro e Toni Kroos: frasi che lo hanno condannato in poche ore.

Al suo posto il club ha deciso di 'promuovere' la leggenda Raul, che lascia quindi il posto nella categoria 'Cadete B', sempre dei merengues, dove aveva iniziato la sua carriera come allenatore.

