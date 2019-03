CALCIOMERCATO INTER JUVE DYBALA ICARDI / Il caso Mauro Icardi resta l'argomento del momento in casa Inter, ma non solo.

La lettera dell'attaccante nerazzurro non ha ovviamente dissipato i dubbi sul suo addio estivo e il futuro dell'argentino potrebbe coinvolgere anche quello di, visto che si parla anche di un possibile scambio con la. "E' uno scambio che sarebbe la fortuna dell'Inter più della Juventus per me", ha detto Giancarloal programma radiofonico 'Tutti convocati'. "ha una sfortuna con i capitani, daa Icardi. Luciano mi confidò due anni fa di essere preoccupato delle frizioni tra slavi e sud-americani poi mi ha detto di essere rimasto sorpreso dal conoscere Icardi, un bravo ragazzo con una cattiva fama. Lo scontro ora è frontale, Spalletti ha puntato molto sulla ricomposizione del conflitto tra slavi e Icardi ma non è andata bene perchè Wanda ha fatto saltare il banco. Spalletti è andato in tilt e ha scelto il gruppo, ha scelto bene, lui ha avuto un grande ruolo nella decisione di togliere la fascia ad Icardi".