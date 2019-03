Calciomercato Juventus e Milan, accordo con Rabiot: tutte le cifre

CALCIOMERCATO JUVE MILAN RABIOT / Il futuro di Adrien Rabiot continua a catalizzare le attenzioni dei media europei. Dato per vicinissimo al Barcellona, il centrocampista francese ha visto pian piano raffreddarsi la pista catalana, ma può comunque dormire sonni tranquilli.

Seguito in Italia da, il 23enne avrebbe secondo 'Don Balon' raggiunto l'accordo totale con il. Sfruttando il dietrofront catalano, il club spagnolo avrebbe bruciato anche Arsenal e Tottenham, accontentando in tutto la mamma del ragazzo, Veronique: 10 milioni più bonus a stagione e 10 milioni alla firma. Secondo il sito spagnolo, il bonus prevede 5 milioni di euro così raggiungibili: 2 milioni al raggiungimento delle 100 presenze con la maglia del Real, 2 in caso di vittoria della Champions, mezzo milione per la Coppa del Re e mezzo per la Liga.