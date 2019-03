Calciomercato Inter, Rakitic ha preso una decisione

CALCIOMERCATO INTER RAKITIC - Tra gli obiettivi principali dell'Inter per la prossima stagione c'è quello di acquistare un centrocampista di qualità. Alcuni intermediari hanno offerto ai nerazzurri Ivan Rakitic, regista croato classe 1988 del Barcellona, con il quale non è tuttavia ancora stata imbastita una trattativa.

Secondo il portale spagnolo 'marca.com', l'ex Siviglia non avrebbe alcuna intenzione di trasferirsi a Milano. Come dichiarato nei giorni scorsi, il suo obiettivo è rinnovare con il Barça che però non gli ha ancora fatto un'offerta e non prenderà in considerazioni altre proposte finché la società blaugrana non gli comunicherà la volontà di cederlo. A quel punto, in ogni caso, l'Inter non sarebbe in cima alle preferenze di