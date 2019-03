Calciomercato Real Madrid, avanza Pochettino per la panchina

CALCIOMERCATO REAL MADRID POCHETTINO TOTTENHAM - Dopo il 3-0 casalingo patito nel Clasico contro il Barcellona nella semifinale di ritorno della Coppa del Re, il Real Madrid si interroga sul futuro della guida tecnica.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attuale allenatore, Santiago, potrebbe dire addio a fine stagione e, per la prossima stagione, torna di moda un nome già seguito dal presidente Florentinonell'estate scorsa: Mauricio. Stando a quanto riporta il 'Sun', il manager argentino potrebbe accettare la corte del club castigliano, e fare ritorno nelladopo l'esperienza con l', e salutare il, nonostante un lungo contratto in essere con gli 'Spurs'. Pochettino avrebbe detto al presidentedi aver l'ambizione di vincere trofei, cosa che non è ancora successa con i londinesi. E le sirene che arrivano dalla Spagna potrebbe convincerlo a cambiare.