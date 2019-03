Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MAHREZ GUARDIOLA - Nei giorni scorsi vi abbiamo svelato che la Juventus è vigile su Riyad Mahrez , 28enne fantasista algerino (con passaporto francese) che potrebbe finire in uno scambio con ilche da tempo è sulle tracce di Douglas Costa, dal momento che gli vengono puntualmente preferiti i vari Bernardo Silva, Sane e Sterling. Sulla questione è intervenuto anche il manager dei 'Citizens' Pep, il quale ha ammesso che "siamo felici di, ma sfortunatamente non sono stato gentile con lui perché non posso dargli i minuti che meriterebbe - le parole del tecnico catalano riportate da 'The Sun' - Quindi mi dispiace, è tutto quello che posso dire". Lacontinua a monitorare la situazione.