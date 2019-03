Calciomercato Juventus, il Chelsea non molla Zidane

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE ALLEGRI CHELSEA SARRI ESONERO - La vittoria contro il Tottenham in Premier League, ha avuto l'effetto di allentare la pressione sull'attuale manager del Chelsea, Maurizio Sarri. Ma le polemiche non si placano, così le voci su un possibile esonero da parte dei 'Blues' del tecnico italiano. E, come candidato numero uno per la sua eventuale sostituzione, si parla di Zinedine Zidane.

Un nome caldo anche in ottica dopo le ultime voci sull'addio di Massimilianoai campioni d'Italia in carica alla fine della stagione in corso. Il club inglese, riporta il 'Mirror', avrebbe però intenzione di anticipare i bianconeri, ma per farlo dovrà prendere una decisione su Sarri in tempi brevi. Anche perché la possibilità di tornare a Torino, dopo l'esperienza da calciatore, stuzzica, e non poco, 'Zizou'.