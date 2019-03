Calciomercato Milan, conferme per Cucurella: la mossa del Barcellona

CALCIOMERCATO MILAN CUCURELLA BARCELLONA EIBAR - Marc Cucurella è nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. La notizia, lanciata in esclusiva dalla nostra redazione, ha trovato conferme in Spagna. Ma anche in Germania, dove lo seguono Borussia Dortmund e Moenchengladbach.

Il 20enne esterno sinistro è in prestito all', dal, con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro. I catalani, però, si sono cautelati con un contro riscatto fissato a 4 milioni. Ma, secondo il 'Mundo Deportivo', il club presieduto da Josepnon ha intenzione di prendere alcuna decisione sul futuro di Cucurella fino a quando la società basca non eserciterà il diritto di riscatto. Una fase di attesa, dunque, col Milan che segue con attezione la vicenda.