Calciomercato Juve e Milan, affare Rabiot: Ramsey lo 'spinge' all'Arsenal

CALCIOMERCATO JUVE MILAN RABIOT RAMSEY ARSENAL PIRES - Adrien Rabiot non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima squadra. Il Barcellona sembra aver rinunciato al suo ingaggio, a parametro zero vista la scadenza del contratto col Paris Saint-Germain alla fine della stagione in corso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

seguono con attenzione la vicenda, ma Robertè sicuro della prossima destinazione del centrocampista francese: "L'sta parlando con Rabiot da molto tempo, questo è molto importante. Credo che abbiano lasciato partire(ufficializzato dalla Juventus per la prossima stagione, ndr), perché hanno già l'accordo col calciatore del Psg. L'ex calciatore dei 'Gunners', connazionale di Rabiot, ha parlato anche della fondamentale presenza in panchina di Unai: "Hanno già lavorato insieme e si conoscono bene. È stato un giocatore importante per lo spagnolo ai tempi del Psg, lo sarà anche all'Arsenal".