CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Il caso Icardi continua a tormentare la stagione dell'Inter. L'ormai ex capitano stasera salterà la sua quinta gara consecutiva, considerando la mancata convocazione per la trasferta di Cagliari. Da tempo in trattativa con la società per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021, l'attaccante argentino è al centro del dibattito ormai da mesi. L'ultima, avvincente, puntata della lunga telenovela è andata in scena ieri, quando 'Maurito' ha risposto a Spalletti, società e tifosi tramite una lunga lettera postata sui social: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Calciomercato.it ricostruisce le recenti vicende legate al calciatore e le prospettive estive: il punto di calciomercato sul futuro di Icardi con l'Inter, tra rinnovo e addio.

Calciomercato Inter, le date del caso Icardi

Del rinnovo di Icardi si discute da molto prima dell'arrivo di Marotta in casa Inter. Già dalla fine della scorsa stagione, infatti, si registrano messaggi pubblici tra calciatore e società sul nuovo contratto. Tuttavia, dal 13 dicembre 2018, giorno dell'insediamento dell'ex juventino come amministratore delegato nerazzurro, l'atteggiamento del club nei confronti del calciatore ha subito un brusco cambiamento. Dopo una prima fase di stallo, con l'avvento del nuovo anno si sono moltiplicate le esternazioni. Scottato dalle critiche, il capitano prese la parola il 10 gennaio, quando tramite i social chiarì la sua posizione: "Il mio rinnovo avverrà nel momento in cui l'Inter mi sottoporrà un'offerta concreta e corretta". Alle sue frasi seguirono subito quelle del nuovo dirigente, che invitò l'ambiente a mantenere la calma. Così, tra un 'botta e risposta' fra la società e Wanda Nara, l'incontro decisivo per il rinnovo continuò a slittare. Un segnale di disgelo, però, si registrò il 21 gennaio, quando la moglie-procuratrice dell'argentino annnunciò che "il rinnovo si farà al 100%".

Calciomercato Inter, futuro Icardi: le ultime

Tuttavia, un periodo di crisi tecnica tra fine gennaio e inizio febbraio aumentò le distanze, con Wanda Nara che l'undici febbraio mandò messaggi chiari alla società: "Vorrei che Mauro fosse più tutelato dalla squadra perché a volte escono delle cattiverie da dentro", le sue parole in tv, dove lamentò anche la mancanza di assist decisivi da parte dei compagni di squadra. Due giorni dopo, l'annuncio clamoroso della società: Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter . Di lì un susseguirsi di dichiarazioni tra le parti, che raggiunse l'apice la sera del 17 febbraio, quando l'intervista in lacrime di Wanda fu interrotta da Marotta , che rassicurò l'ambiente sulla volontà del club di rinnovare e di presentare nel giro di poche settimane la sua offerta. Ieri, invece, l'ultima puntata, con la lunga lettera di Icardi rivolta anche alla società : "Non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso l'Inter e verso di me da parte di alcuni che prendono le decisioni".

Il futuro di Icardi resta quindi diviso tra il rinnovo con l'Inter e l'addio: oltre alle big europee, in Italia il calciatore fa gola a Juventus e Napoli, che la prossima estate potrebbero tentare l'affondo decisivo. L'incontro per il rinnovo non è ancora avvenuto, considerando anche la partenza di Wanda Nara per Dubai. Nella sua proposta, l'Inter vorrebbe aumentare a 7 i milioni di euro a stagione (più eventuali bonus) fino al 30 giugno 2023. Questione spinosa la clausola rescissoria, attualmente fissata a quota 110 milioni di euro (e valida dall'1 al 15 luglio delle sessioni estive di mercato), che i nerazzurri vorrebbero innalzare fino a 160-180 milioni. Un segnale dalla società sarebbe arrivato mercoledì, quando Marotta avrebbe chiamato la procuratrice di Icardi, ribadendo quindi la volontà di confrontarsi per capire se esistono margini per arrivare ad un armistizio fino al termine della stagione. Già da stasera si attende un nuovo appuntamento, quando l'a.d. potrebbe replicare alla lettera di 'Maurito' prima del match col Cagliari: l'appassionante telenovela è destinata a continuare.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui