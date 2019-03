CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA MAROTTA / L'Inter non ha preso bene la lettera sui social di Mauro Icardi, soprattutto alla vigilia di una partita così importante nella corsa alla Champions League e, soprattutto, dopo i tentativi di ricucire il rapporto avanzati nelle scorse ore.

Il 'Corriere dello Sport' racconta oggi infatti un retroscena parlando di una telefonata che ci sarebbe stata mercoledì sera tra l'Ad Beppee Wanda, moglie-agente dell'attaccante argentino che al momento si trova a Dubai con i figli. Nella chiamata sarebbe stata ribadita la volontà di confrontarsi per cercare di capire se esistono margini per arrivare ad un armistizio fino al termine della stagione. Da parte dell'Inter, inoltre, resiste la volontà di presentare un'offerta di rinnovo a 7 milioni a stagione che, però, difficilmente sarà accettata. E soprattutto dopo la nuova puntata andata in onda ieri i rapporti diventano ancora più tesi.