LAZIO ROMA DIRETTA STREAMING GRATIS DAZN / Lazio-Roma, il derby della capitale, è il big match di questo weekend della 26a giornata di Serie A. Si gioca questa sera, alle 20.30, una super sfida che oltre alla supremazia cittadina mette in palio, come se non bastasse, punti pesantissimi per la corsa verso la zona Champions League. Roma quinta a 44 punti, Lazio dietro a 38 ma con una gara da recuperare. Chi vince vola, chi perde oltre agli immancabili sfottò rischia anche di compromettere la rincorsa a Milan e Inter che invece cercano di fare il vuoto. Ecco perché questo derby Lazio-Roma infiamma l'attesa.

Lazio-Roma, streaming e dove vederla in tv

Lazio-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming live e on demand di proprietà del gruppo Perform e disponibile in abbonamento su tutti i dispositivi connessi a internet, da pc a smartphone, tablet e console.

Il costo dell'abbonamento a DAZN è di 9,99€ al mese, ma per i nuovi clienti c'è la possibilità di registrarsi per usufruire di un mese di prova totalmente gratuito con cui potrete godervi il derby Lazio-Roma in streaming e tutti gli altri grandi eventi di sport. Entro il termine dei 30 giorni di prova potrete decidere di recedere l'abbonamento senza alcun costo.

CLICCA QUI PER REGISTRATI SU DAZN GRATIS

Se siete alla ricerca di uno streaming alternativo fornito gratuitamente da siti come Rojadirecta e simili, dovete sapere che sono assolutamente sconsigliati. Innanzitutto per la qualità video e audio fornita, davvero di livello basso, ma soprattutto per l'alto rischio di infettare i vostri dispositivi con virus e malware che possono compromettere il funzionamento degli stessi. Senza contare che lo streaming può essere interrotto in qualsiasi momento, a differenza di DAZN che detiene in esclusiva i diritti per la trasmissione dell'evento in Italia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui