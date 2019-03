CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR NAPOLI KOULIBALY - Il Manchester United vuole tornare a primeggiare a partire dalla prossima stagione. In attesa di capire se Solskjaer verrà confermato alla guida tecnica, la dirigenza dei 'Red Devils' è già al lavoro per mettere a segno dei grandi colpi. Il primo obiettivo è quello di rinforzare il reparto arretrato: 36 gol al passivo in Premier League sono più di quelli subiti da Liverpool e Manchester City messi insieme.

per gli ultimi aggiornamenti di. Secondo quanto riportato da 'The Sun', l'idea sarebbe quella di prendere due nuovi difensori centrali che militano in: si tratta dello slovacco Milandell'e del senegalese Kalidoudel. Per completare il nuovo 11, inoltre, si punta al terzino destro Aarondel Crystal Palace ed al centrocampista Ivandel Barcellona.