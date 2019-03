Napoli, Malcuit: "Sono venuto qui per raggiungere un obiettivo"

NAPOLI MALCUIT LILLE - Intervistato da 'L'Equipe', il 27enne terzino destro Kevin Malcuit è tornato a parlare del suo trasferimento dal Lille al Napoli della scorsa estate. "La Nazionale è un sogno e un obiettivo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E' per questo che ho scelto di andare al. Sono qui perché so che per conquistare la maglia dellabisogna giocare grandi partite in un grande club. Ovviamente è l'allenatore che sceglie: per quanto mi riguarda, devo continuare a dare il massimo".